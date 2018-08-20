Еврокомиссия признала ошибки при оказании финпомощи Греции

БРЮССЕЛЬ, 20 авг — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия признает наличие ошибок на пути реализации программ внешней финансовой помощи Греции, об этом свидетельствуют слова еврокомиссара по экономике и финансам Пьера Московиси.

"Я знаю, что процесс корректировки в Греции был длительным и болезненным, включал в себя сложные решения, были не идеальные решения, в том числе, и ошибки", — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Речь идет о программе реформ в Греции, в обмен на проведение которых страна получала кредиты от МВФ и еврозоны. Московиси ранее отмечал, что считает процесс оказания финансовой помощи Греции недостаточно демократическим и прозрачным. Он говорил, что Еврогруппа (совет министров финансов еврозоны), принимавшая окончательные решения об открытии программ финпомощи и выделении траншей кредитов в обмен на реформы в стране, сама по себе, как коллективный орган, не подвергается реальному демократическому контролю.

Московиси признавал, что сам, как участник заседаний Еврогруппы, чувствовал себя непросто, когда за закрытыми дверями заседаний Еврогруппы решалась судьба миллионов греков. Еврокомиссар называет эту ситуацию "демократическим скандалом": не потому, что министры еврозоны действовали с какой-то недоброй волей, а потому, что часто они не были полностью информированы о ситуации или не имели точного мандата от своих национальных парламентов.

Греция предприняла только за три последних года из восьми лет оказания ей внешней финансовой помощи, то есть за время действия последней, третьей программы финподдержки, 450 реформ, отмечал Московиси. За эти три года страна получила от Европейского механизма стабильности (ESM) 61,9 миллиарда евро.

Всего же с начала процесса получения финпомощи, с 2010 год, Греция взяла от стран еврозоны, Международного валютного фонда (МВФ) и стабфондов еврозоны — EFSF и ESM — около 290 миллиардов евро кредитов для поддержания функционирования экономики в обмен на проведение болезненной программы реформ.