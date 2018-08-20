МЭР подготовило план развития инфраструктуры для реализации майского указа

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Минэкономразвития РФ подготовило проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Проекты на 2 триллиона рублей в него уже предложил Минтранс России.

"Минэкономразвития подготовило проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Министерство при формировании комплексного плана исходит из цели максимизации социально-экономических эффектов от собранных в магистральном плане проектов", — заявили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин в майском указе поручил правительству РФ подготовить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и утвердить его до 1 октября 2018 года. Он должен обеспечить в 2024 году развитие транспортных коридоров "Запад – Восток" и "Север – Юг" для перевозки грузов, повышение уровня экономической связанности территории РФ через расширение и модернизацию железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры. Целевым показателем также является гарантированное обеспечение доступной электроэнергией на территории страны.

В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что при формировании плана и отборе проектов министерство руководствуется следующими критериями: анализ социально-экономических, в том числе и бюджетных эффектов от осуществления проекта; возможность реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства; степень проработанности проекта.

Минтранс оценил потребность в финансировании "транспортной части" плана почти в 2 триллиона рублей, сообщил журналистам ранее в августе глава Минтранса Евгений Дитрих. Министерство подробно рассматривало автодорожную составляющую плана, железные дороги, порты, региональные аэропорты вместе с региональными авиаперевозками. При этом он добавил, что выделенный Минфином лимит на "транспортную часть" составляет 650 миллиардов рублей.