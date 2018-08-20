Ростех подтвердил, что ОАК войдет в состав госкорпорации

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Окончательное решение о вхождении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав Ростеха принято, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Принципиальные решения, действительно, приняты. Сейчас идет подготовка необходимых документов", — сказал представитель Ростеха.

В марте 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров официально заявил о том, что проект указа президента о вхождении ОАК в Ростех внесен в правительство. По его словам, процесс слияния должен занять порядка одного года.

Позднее в российских СМИ появлялась информация, что передача ОАК Ростеху откладывается из-за холдинга "Вертолеты России", сейчас входящего в Ростех. Перед слиянием ОАК и Ростеха предполагалось, что "Вертолеты России" войдут в ОАК.

Мантуров в июле 2018 года также уточнял, что "Вертолеты России" сохранят в ходе этой процедуры юрлицо, а с ОАК объединятся лишь на уровне производственных процессов.