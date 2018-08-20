Союз химиков просит Минпромторг решить проблему нехватки сырья БСК

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российский союз химиков обратился в Минпромторг РФ с просьбой найти решение проблемы с нехваткой сырья для производства Башкирской содовой компании (БСК), сообщил РИА Новости президент союза Виктор Иванов.

Ранее источник в БСК информировал, что компания может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По его словам, сегодня у компании нет альтернативного месторождения известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный источник сырья — гора Тра-тау — имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.

"Длительные дискуссии и поиски решения обеспечения БСК сырьем не дали результатов. Дальнейшее затягивание выхода из этой ситуации может вызвать определенные срывы в развитии всей экономики России, поскольку сода является сырьем для большого количества продуктов, обеспечивающих национальную безопасность страны. Союз химиков в своих обращениях в адрес правительства выступает за ускорение поиска решения сырьевой проблемы Башкирской содовой компании. Важно не допустить негативных последствий для российской промышленности", — отметил Иванов.

В обращении союза говорится, что гора Тра-тау изначально значилась перспективным ресурсом для дальнейшего сырьевого обеспечения завода, но позже по решению властей Башкирии получила статус охраняемой природной территории.

В союзе добавили, что от деятельности БСК зависит работа 58 российских стекольных, 25 металлургических заводов, 51 химического предприятия, шести целлюлозно-бумажных комбинатов. Потребителями кальцинированной̆ соды, производимой БСК, являются 264 промышленных предприятия России.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в России. Продукция, помимо России, поставляется в другие страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.