РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

В Карелии подтвердили консервацию Надвоицкого завода "Русала"

Сюжет:
Расширение санкций США против России (402)
(обновлено: 12:22 20.08.2018)
038513
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкАлюминиевая лента на предприятии компании Русал. Архивное фотоАлюминиевая лента на предприятии компании Русал. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 авг — РИА Новости. Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ, Карелия) остановил производство алюминия, работникам предложены места на других производствах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

Уральский алюминиевый завод компании Русал. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
"Русал" станет российским резидентом

Ранее СМИ со ссылкой на представителя профсоюзной организации завода писали, что НАЗ прекратил производство алюминия, на предприятии остановлена подача электроэнергии.

"Да, производство алюминия законсервировано, как это и обещалось ранее. По итогам последних совещаний директор завода Николай Грачев заверил, что все будут переведены на работу в "Русский радиатор". Предложены вакансии в других регионах, но никто пока не захотел переезжать. В службу занятости также никто не подавал заявлений о сокращении. Глава Карелии (Артур) Парфенчиков поручил ускорить запуск "Русского радиатора", — сказала Кабатюк.

На заводе "Русского радиатора" сейчас есть 23 вакансии, а к началу 2019 года откроется дополнительно 120 рабочих мест. ООО "Русский радиатор" — зарегистрированный резидент территории опережающего социального-экономического развития "Надвоицы". Запуск производства перенесен на I квартал 2019 года в связи с необходимостью получения заключения Ростехнадзора о завершении строительства и разрешения на ввод в эксплуатацию. Строительство предприятия планируется закончить к концу 2018 года, в эти же сроки произойдет запуск трех машин. Еще три машины должны поступить на завод в первом полугодии 2019 года.

Производство алюминия на предприятии компании РУСАЛ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сохранение санкций против "Русала" грозит ростом цены алюминия, пишет Fitch

Ранее сообщалось, что ОК "Русал" из-за санкций в августе начинает консервацию электролизных мощностей НАЗ. После введенных США санкций завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция оказалась невостребованной, так как производство было полностью ориентировано на американский рынок. Как сообщала компания, сотрудники НАЗ не пострадают — "Русал" будет использовать индивидуальный подход к трудоустройству.

США в начале апреля в числе прочих российских бизнесменов внесли в так называемый "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и подконтрольные ему En+ Group и "Русал". Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями в рамках санкций дается время до 23 октября.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена