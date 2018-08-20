МТС отменит плату за входящие в поездках по России на популярных тарифах

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. МТС, крупнейший мобильный оператор в РФ, с 30 августа отменит плату за входящие звонки в поездках по России для абонентов всех самых популярных тарифных планов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Первым оператором, отменившим плату за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге в РФ, стал "Вымпелком" (бренд "Билайн"). С сегодняшнего дня такие звонки стали бесплатными абсолютно на всех тарифных планах (ранее на некоторых тарифах стоимость звонка составляла 5 рублей за минуту). При этом мобильный интернет, исходящие звонки и SMS тарифицируются компанией на условиях "домашнего региона" уже с апреля.
Другой крупный мобильный оператор — "Мегафон" — планирует сделать бесплатными все входящие звонки в поездках по России в зоне действия своей сети с 1 сентября.
В марте ФАС возбудила антимонопольные дела против операторов "большой тройки", сочтя представленные ими отчеты об отмене внутрисетевого роуминга не соответствующими требованиям предупреждений. В начале августа "Вымпелком" и "Мегафон" объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, а до этого исходящие звонки, интернет-трафик и SMS в поездках по РФ также были переведены на тарифы домашнего региона. ФАС закрыла дела в отношении операторов, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что роуминг будет отменен к октябрю.