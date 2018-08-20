МТС отменит плату за входящие в поездках по России на популярных тарифах

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. МТС, крупнейший мобильный оператор в РФ, с 30 августа отменит плату за входящие звонки в поездках по России для абонентов всех самых популярных тарифных планов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"МТС провела все необходимые подготовительные работы, и в ближайшее время – с 30 августа – входящие вызовы в поездках по стране станут бесплатными для абонентов всех самых популярных тарифных планов. Интернет по-прежнему будет действовать по всей стране без доплат", — сказал представитель оператора.

Первым оператором, отменившим плату за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге в РФ, стал "Вымпелком" (бренд "Билайн"). С сегодняшнего дня такие звонки стали бесплатными абсолютно на всех тарифных планах (ранее на некоторых тарифах стоимость звонка составляла 5 рублей за минуту). При этом мобильный интернет, исходящие звонки и SMS тарифицируются компанией на условиях "домашнего региона" уже с апреля.

Другой крупный мобильный оператор — "Мегафон" — планирует сделать бесплатными все входящие звонки в поездках по России в зоне действия своей сети с 1 сентября.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в августе 2017 года предписала крупнейшим сотовым операторам до 15 декабря исполнить предупреждение о необоснованно высоких ценах на внутрисетевой роуминг в РФ, что фактически означает его отмену. В конце декабря служба продлила до 31 января для трех операторов — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" — исполнение этого предупреждения, для Tele2 мера была продлена в июне до 31 августа.

В марте ФАС возбудила антимонопольные дела против операторов "большой тройки", сочтя представленные ими отчеты об отмене внутрисетевого роуминга не соответствующими требованиям предупреждений. В начале августа "Вымпелком" и "Мегафон" объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, а до этого исходящие звонки, интернет-трафик и SMS в поездках по РФ также были переведены на тарифы домашнего региона. ФАС закрыла дела в отношении операторов, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что роуминг будет отменен к октябрю.