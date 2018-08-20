Россельхознадзор снял ограничения на ввоз мяса птицы из Польши

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россельхознадзор отменил введенные из-за птичьего гриппа ограничения на ввоз в РФ мяса птицы из Польши, следует из опубликованного на сайте российского ведомства указания.

"Исходя из проведенного анализа эпизоотической ситуации по гриппу птиц в Польше, а также информацию, направляемую польской стороной о мерах принятых по предупреждению распространения указанного заболевания, Россельхознадзор с 6 августа 2018 года отменяет временные ограничения на ввоз в Россию со всей территории Польши мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы", — говорится в документе.

Также разрешаются поставки в РФ кормов и кормовых добавок для птиц и бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

Вместе с тем в рамках продовольственного эмбарго, введенного в августе 2014 года, страны Евросоюза в настоящий момент не могут поставлять в Россию свежее, охлажденное или замороженное мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (за исключением товаров для производства детского питания в определенных объемах). В июле правительство РФ продлило действие продовольственного эмбарго до конца 2019 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.