В Иркутске назвали стоимость строительства нового терминала аэропорта

ИРКУТСК, 19 авг — РИА Новости. Церемония закладки первого камня на месте будущего терминала аэропорта состоялась в Иркутске, новый аэровокзальный комплекс обойдется инвесторам в 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Планируется, что новый аэровокзальный комплекс совместит международные и внутренние авиалинии. Его возведут на территории действующего аэропорта. Проект нового терминала в ближайшее время передадут на экспертизу в "Росавиацию".

"Новый аэровокзальный комплекс обойдется инвесторам — компании ОАО "Рампорт" — в 7 миллиардов рублей. Для обеспечения терминала построят парковку и современную двухъярусную автомобильную развязку. Работы в границах городской застройки проведут на средства бюджета", — говорится в сообщении.

Участие в закладке первого камня на месте будущего терминала аэропорта приняли заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александр Ведерников и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Отмечается, что из Иркутска в настоящее время осуществляются рейсы в 11 городов Китая. В 2017 году аэропорт преодолел планку в 2 миллиона пассажиров.