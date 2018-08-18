Аналитик оценил решение Fitch по суверенному рейтингу России

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Подтверждение суверенного рейтинга России агентством Fitch умеренно-позитивно скажется на динамике рубля и акций российских компаний, заявил РИА Новости аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Агентство отметило, что российская экономика сумела выстоять после апрельского раунда санкций США.

"Подтверждение суверенного рейтинга России агентством Fitch умеренно-позитивно скажется на динамике рубля и акций российских компаний, потому что это не повышение рейтинга, а всего лишь подтверждение. Они смотрят с точки зрения макроэкономических показателей. Счет текущих операций у нас достаточно неплохой, золотовалютные резервы по последним данным 457,6 миллиарда долларов", — сказал он.

"Это умеренно позитивно для рубля и фондового рынка, но какого-то взрывного роста ожидать не стоит. Рынок будет ждать 22 августа, когда будут озвучены американские санкции и сентября, когда конгресс США вернется с каникул. Эти события будут основными удерживающими факторами для нашего рынка", — добавил Дроздов.

Курс рубля в пятницу вечером не отреагировал на подтверждение рейтинга от Fitch, продолжая торговаться в прежнем диапазоне в отсутствии сильных игроков перед выходными.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, не ожидали изменений рейтинга, однако отмечали, что внешние политические риски могут повлиять на риторику агентства. В феврале после повышения рейтинга S&P Россия получила второй инвестиционный рейтинг от "большой тройки". По версии Moody`s, он находится на спекулятивном уровне "Ва1" с позитивным прогнозом. 20 июля S&P подтвердило рейтинг России "BBB-", прогноз стабильный.