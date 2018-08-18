Турецкий бизнес сохраняет интерес к Крыму, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Турецкие инвесторы сохраняют интерес к Крыму и намерения по реализации совместных инфраструктурных проектов, сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
"Турецкие инвесторы продолжают активно интересоваться реализацией проектов в Крыму, изучая инвестиционные возможности полуострова. Учитывая соседство по Черному морю, налаживание более тесных экономических отношений между крымским и турецкими регионами будет обоюдовыгодным процессом", — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, турецкий бизнес также интересует сельскохозяйственная отрасль, строительная и туристическая сфера.
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