Турецкий бизнес сохраняет интерес к Крыму, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Турецкие инвесторы сохраняют интерес к Крыму и намерения по реализации совместных инфраструктурных проектов, сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.

Ранее гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков сообщил, что Крым намерен наладить паромное сообщение с Турцией осенью этого года. Переговоры с экспедитором грузов уже проведены.

"Турецкие инвесторы продолжают активно интересоваться реализацией проектов в Крыму, изучая инвестиционные возможности полуострова. Учитывая соседство по Черному морю, налаживание более тесных экономических отношений между крымским и турецкими регионами будет обоюдовыгодным процессом", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, турецкий бизнес также интересует сельскохозяйственная отрасль, строительная и туристическая сфера.

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