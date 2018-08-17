Рубль не отреагировал на подтверждение рейтинга России агентством Fitch

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Курс рубля не отреагировал на подтверждение рейтинга РФ агентством Fitch, продолжая торговаться в прежнем диапазоне в отсутствии сильных игроков перед выходными, следует из данных торгов Московской биржи.
До объявления рейтинга курс доллара прибавлял 25 копеек, евро — 77 копеек, к предыдущему уровню закрытия торгов.
Как сообщалось ранее, международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом по итогам пересмотра.
Агентство отметило сильный баланс, надежные внешние финансы и заслуживающую доверия макроэкономическую политику РФ.
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