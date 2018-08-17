Объем госдолга Кубани сократился на 312 миллионов рублей

КРАСНОДАР, 17 авг — РИА Новости. Объем госдолга Краснодарского края сократился на 312 миллионов рублей, до 128,93 миллиарда рублей, работа по снижению государственного долга находится на личном контроле губернатора региона Вениамина Кондратьева, сообщает министерство финансов края.
Отмечается, что планомерная работа по снижению государственного долга находится на личном контроле губернатора. Как ранее заявлял Кондратьев, впервые, начиная с 2009 года, в 2017 году удалось добиться реального снижения госдолга на 854 миллиона рублей.
При этом расходы на социальную сферу не снижаются, все социальные обязательства регион выполняет в полном объеме, добавили в ведомстве.
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