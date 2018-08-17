НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг — РИА Новости. Особую экономическую зону в области судостроения планируется создать в регионе на базе завода "Красное Сормово", заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин в пятницу на церемонии спуска на воду сухогруза "Пола Феодосия".
"Портфель заказов "Красного Сормова" на ближайшее время практически сформирован, это означает, что можно переходить к следующим этапам развития нижегородского судостроения. Нам нужно создавать собственные производства комплектующих, большинство из них сегодня импортируется. Для решения этой задачи сейчас прорабатывается возможность создания в регионе особой экономической зоны, у нас есть необходимые площадки и якорный резидент — "Красное Сормово", — заявил Никитин.
По словам врио гендиректора ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаила Першина, создание особой экономической зоны на базе предприятия "будет очень важным шагом".
"Локализация производств комплектующих позволит снизить себестоимость нашей продукции, соответственно, привлекательность нашего завода для заказчиков повысится. Это увеличит портфель заказов, а значит, будет стабильная загрузка, что позволит увеличивать зарплату сотрудников, развивать завод", — отметил Першин.