Сухогруз проекта RSD59 для компании Пола Райз во время спуска на воду на заводе Красное Сормово в Нижнем Новгороде. Архивное фото

Сухогруз проекта RSD59 для компании Пола Райз во время спуска на воду на заводе Красное Сормово в Нижнем Новгороде. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг — РИА Новости. Особую экономическую зону в области судостроения планируется создать в регионе на базе завода "Красное Сормово", заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин в пятницу на церемонии спуска на воду сухогруза "Пола Феодосия".

В конце 2016 года завод "Красное Сормово" подписал трехсторонний контракт с "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) и судоходной компанией "Пола Райз" на строительство и поставку в 2018 году пяти сухогрузных судов проекта RSD 59. К настоящему времени три судна проекта RSD59 — "Пола Макария", "Пола София" и "Пола Филофея" — уже переданы заказчику и активно эксплуатируются. Передача четвертого состоится после прохождения швартовных и ходовых испытаний. Строительство пятого сухогруза находится на завершающей стадии.

"Портфель заказов "Красного Сормова" на ближайшее время практически сформирован, это означает, что можно переходить к следующим этапам развития нижегородского судостроения. Нам нужно создавать собственные производства комплектующих, большинство из них сегодня импортируется. Для решения этой задачи сейчас прорабатывается возможность создания в регионе особой экономической зоны, у нас есть необходимые площадки и якорный резидент — "Красное Сормово", — заявил Никитин.

Планируется, что резиденты особой экономической зоны получат налоговые льготы. Кроме того, на территории будет действовать особый таможенный режим. В том числе, это позволит привлечь иностранных инвесторов для запуска производств комплектующих.

По словам врио гендиректора ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаила Першина, создание особой экономической зоны на базе предприятия "будет очень важным шагом".

"Локализация производств комплектующих позволит снизить себестоимость нашей продукции, соответственно, привлекательность нашего завода для заказчиков повысится. Это увеличит портфель заказов, а значит, будет стабильная загрузка, что позволит увеличивать зарплату сотрудников, развивать завод", — отметил Першин.

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