КОВРОВ (Владимирская область), 17 авг — РИА Новости. Государственная дума намерена при рассмотрении федерального бюджета-2019 обсудить с правительством вопрос субсидирования оборонных предприятий, на которых проводится расширение высокотехнологичного гражданского сегмента, заявил председатель палаты Вячеслав Володин.

В пятницу на Ковровском электромеханическом заводе во Владимирской области прошло совещание по снятию законодательных барьеров в области диверсификации оборонных предприятий.

Володин отметил, что в связи с "перенастройкой" производства предприятия сталкиваются с отсутствием оборотных средств.

"Поэтому мы надеемся уже сейчас при обсуждении бюджета в нулевом чтении, а затем при рассмотрении его в Государственной думе обратить внимание правительства на этот вопрос и по аналогии, допустим, с тем же подходом, который есть у других отраслевых министерств, посмотреть, насколько возможно субсидирование продукции высокотехнологичной гражданского производства предприятия ОПК", — заявил Володин журналистам по итогам совещания.

Председатель Госдумы добавил, что в ходе заседания было решено включить в межфракционную рабочую группу, которую возглавляет первый вице-спикер палаты Александр Жуков, представителей оборонных компаний.

"Решение приняли, чтобы в рабочую группу, созданную ранее Государственной думой, вошли представители как раз тех предприятий ОПК, которые уже показали эффективность в рамках реализации поручения президента по диверсификации производства", — сообщил Володин.