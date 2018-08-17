Курс рубля продолжает снижаться

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Курс рубля в пятницу днем продолжает снижаться к мировым валютам, причем в большей степени к евро, чем к доллару. Европейская валюта впервые с 13 августа подскакивала до 77 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро расчетами "завтра" на 15.17 мск пятницы рос на 86 копеек — до 76,83 рубля (несколькими минутами ранее евро кратковременно подскочил до 77 рублей). Курс доллара поднимался на 59 копеек — до 67,43 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро на международном валютном рынке форекс колеблется на уровне 1,1388 доллара против 1,1376 доллара на предыдущем закрытии.

Рубль теряет позиции к доллару и евро под давлением сохраняющихся санкционных рисков и на фоне общего снижения котировок валют развивающихся стран, говорят аналитики.