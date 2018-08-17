Чемезов предложил ввести квоты по закупке гражданской продукции у ОПК

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи. 17 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи. 17 мая 2018

КОВРОВ (Владимирская область), 17 авг — РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов предложил обязать государственные и муниципальные организации закупать определенную часть нужной им гражданской продукции у предприятий "оборонки".

"В части других мер стимулированию диверсификации предприятий ОПК предлагаю проработать установление в федеральных законах обязательных квот по закупке гражданской продукции у предприятий ОПК (как это реализовано для малого или среднего бизнеса)", — сказал Чемезов во время выездного совещания по диверсификации ОПК в Коврове.

Кроме того, он предложил давать преференции в конкурсах по закупке гражданской продукции для организаций ОПК, диверсифицирующих свое производство.

Имеет смысл и предусмотреть возможность передавать организациям промышленности права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе оборонзаказа, считает глава "Ростеха": "Они могут быть использованы для разработки и производства продукции двойного и гражданского назначения".

По его мнению, было бы целесообразным предоставить осуществляющим диверсификацию производства предприятиям "оборонки" еще и льготы по уплате налогов на имущество организаций, земельного налога, например на период освоения производства соответствующей гражданской продукции.

"В частности, освобождение предприятий ОПК от уплаты НДС и налога на прибыль по проектам производства гражданской продукции. Таким образом, основную налоговую нагрузку будет составлять НДФЛ, который является региональным налогом и будет оставаться в регионе и служить источником формирования новых рабочих мест", — резюмировал Чемезов.