Вице-премьер Гордеев поручит разобраться с ростом цен на мясную продукцию

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручит профильным ведомствам разобраться в ситуации с ростом цен на мясную продукцию, сообщил РИА Новости представитель вице-премьера.

В середине августа Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился в АКОРТ с просьбой рекомендовать ритейлерам в ускоренном режиме принять новые, более высокие цены на мясную продукцию. НСМ объяснял это резким увеличением себестоимости продукции, которое произошло из-за удорожания сырья и роста иных расходов.

Исполнительный директор НСМ Екатерина Лучкина сообщила РИА Новости, что на текущей неделе союз также обратился с письмом к вице-премьеру РФ Алексею Гордееву. "Обращение было спровоцировано затруднительным положением в мясоперерабатывающей отрасли, сложившемся в результате резкого роста цен на мясное сырье в 2018 году. Свинина с начала года подорожала в среднем на 30%, мясо птицы — на 35%, говядины — на 10%", — отметила Лучкина.

Представитель вице-премьера подтвердил РИА Новости получение обращения от Союза мясопереработчиков. "Сейчас готовится поручение профильным ведомствам разобраться в ситуации", — добавил собеседник агентства.

По словам Лучкиной, причинами роста цен на мясное сырье послужили, в частности, расширение санкционного списка на импорт сырья в Россию и закрытие поставок из несанкционных стран. "Это привело к дефициту мясного сырья, снижению конкуренции и росту цен", — пояснила исполнительный директор НСМ.

"Сложившаяся ситуация на рынке мясного сырья, безусловно, повлияет на увеличение розничных цены на готовую продукцию прогнозно до 12%. Цена на готовую мясную продукцию, охлажденные мясо и полуфабрикаты поднимется быстро, на замороженные мясо и полуфабрикаты — медленнее, что обусловлено спецификой оборачиваемости продуктов и наличием их товарных запасов", — добавила она. При этом Лучкина подчеркнула: повышение цен на полке — следствие роста цен на рынке сырья.

По данным Минсельхоза РФ, средневзвешенная по РФ цена сельхозпроизводителей на 9 августа на говядину в полутушах составила 203,84 тысячи рублей за тонну (без НДС), снизившись на 0,4% к концу декабря 2017 года. Свинина в полутушах в свою очередь подорожала на 6,3% — до 159,3 тысячи рублей за тонну. Свинина используется переработчиками, в том числе, для производства колбасы и мясных полуфабрикатов.