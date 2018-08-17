"Саратовские авиалинии" вернули пассажирам 240 миллионов рублей

САРАТОВ, 17 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажирам прекратившей полеты авиакомпании "Саратовские авиалинии" на данный момент вернули стоимость почти 36 тысяч билетов на общую сумму 240,45 миллиона рублей, сообщил в пятницу перевозчик.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Перевозчик заверял, что выполняет все обязательства возврата денежных средств за билеты. Однако областное управление Роспотребнадзора сообщило, что помогло клиентам компании составить свыше 1,2 тысячи претензий и подготовило 16 исков в защиту нарушенных прав конкретных потребителей.

"На 16 августа 2018 года АО "Саратовские авиалинии" выплатили 240,45 миллиона рублей за 35,972 тысячи билета пассажирам, купившим авиабилеты на летний период 2018 года. Таким образом, за неделю (оставшаяся. — Прим. ред.) сумма сократилась на 25 миллионов рублей. На 31 мая общая задолженность компании перед пассажирами составляла 451 миллион рублей", — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что перевозчик намерен в максимально короткие сроки произвести пассажирам выплаты по претензиям на возврат стоимости отмененных перевозок.