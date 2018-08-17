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Экономика

Нынешняя ситуация несравнима с кризисом 1998 года, считает Задорнов

(обновлено: 13:41 17.08.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМихаил Задорнов. Архивное фотоМихаил Задорнов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сегодняшние колебания на внешних рынках не идут ни в какое сравнение с ситуацией 1998 года, заявил в интервью РИА Новости Михаил Задорнов, руководивший Минфином РФ с 1997 по 1999 годы. В настоящее время возглавляет банк "Открытие".

Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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По его мнению, макроэкономическая и бюджетная политика России являются одними из лучших в мире, но от сырьевой модели развития стране отойти пока не удалось, что, безусловно, подвергает российскую экономику риску внешних шоков.

Ровно 20 лет назад – 17 августа 1998 года – в России случился дефолт, результатом которой стала масштабная девальвация национальной валюты. Для россиян тот год надолго запомнился четырехкратной девальвацией рубля, потерей сбережений в банках и галопирующей инфляцией.

"Если говорить о сегодняшних колебаниях на внешних рынках, они не идут ни в какое сравнение с ситуацией 20-летней давности. Не только потому, что цена на нефть сейчас 70, а не 7 или 8 долларов за баррель. Во-первых, российский федеральный бюджет исполняется с профицитом в 2,5% ВВП, а не с дефицитом в 4-6%, как в 1990-е годы. Урок выучен, бюджет балансируется", — сказал Задорнов.

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© REUTERS / Aly Song
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Также он напомнил, что был создан Стабилизационный фонд, который потом распался на ФНБ и Резервный фонд. "Этот механизм удачно применялся для смягчения предыдущих кризисов и продолжает работать, позволяя наращивать международные резервы", — подчеркнул экс-министр финансов.

Объем уже накопленных Россией резервов в 458 миллиардов долларов позволяет правительству иметь полтора-два года времени для корректировки экономической политики государства на случай неблагоприятных внешних условий, указал топ-менеджер.

"Сегодня общий долг России – внутренний и внешний – менее 30% ВВП, а внешний — на уровне 10-12% ВВП. То есть Россия, по сути, сейчас почти не зависит от внешнего долга, тем самым гарантируя устойчивость рубля и обязательств государства. Сейчас волатильность наблюдается на всех развивающихся рынках, но Россию они затронули гораздо меньше, чем Аргентину, ЮАР, Бразилию или Турцию", — отметил он.

"Макроэкономическая и бюджетная политика у нас одна из лучших в мире, это признанный факт, но, к сожалению, от сырьевой модели развития отойти пока не удалось. Это видно по доле экспорта с низким уровнем передела в структуре ВВП", — сетует Задорнов.

В России по-прежнему 85% экспорта приходится на сырье (не только нефть и газ, но и металлы, удобрения, зерно, лес), а не на высокотехнологичную продукцию, как, например, смартфоны, которых в прошлом году было продано в мире почти полтора миллиарда штук, отметил глава банка.

"Что сильно изменилось за 20 лет? Значительно вырос сектор услуг — финансовых, IT, ритейл, гостиничный и ресторанный бизнес. Но все равно доминируют сырьевые сектора – прежде всего, добыча и переработка нефти и газа, что, безусловно, сильно подвергает нашу экономику риску внешних шоков", — сказал он.

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