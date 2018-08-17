Москва пока не получала от Пхеньяна подтверждения визита Ким Чен Ына на ВЭФ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Москва пока не получала от Пхеньяна подтверждения визита лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивосток на Восточный экономический форум, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока мы не имеем подтверждения Пхеньяна", — сказал он.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом. Он сказал, что это можно сделать в сентябре в рамках ВЭФ, либо согласовать отдельно по линии МИД.