АСВ сообщило, когда начнет выплаты по "Московскому вексельному банку"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии "Московского вексельного банка" начнутся не позднее 31 августа, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 31 августа 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства, такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 23 августа", — говорится в сообщении.

Банк России с 17 августа отозвал лицензию у "Московского вексельного банка" в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным регулятора, "Московский вексельный банк" систематически проводил операции, направленные на сокрытие своего реального финансового положения и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков. В результате на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества. Объективное отражение их стоимости по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 419-е место в банковской системе РФ.