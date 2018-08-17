Реализация инициативы Белоусова замедлит рост ВВП, заявили в РСПП

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Реализация инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова по изъятию сверхдоходов ряда российских компаний приведет к сокращению инвестиционных и социальных программ и дефолту ряда предприятий, а также замедлит темпы роста ВВП страны, считают в РСПП.
Данный вопрос был рассмотрен на заседании комитета РСПП по налоговой политике 16 августа. Члены комитета поддержали консолидированную позицию РСПП, которая направлена председателю правительства и руководителям профильных министерств.
Участники заседания отметили, что предлагаемая инициатива отличается избирательностью, недостаточной проработкой и слабой аргументацией, нарушает основные принципы налоговой системы, а также предпринимательской деятельности. "Реализация предложения окажет негативный эффект на конкурентоспособность и лидирующие позиции российских предприятий на мировом рынке, сопровождаемый отрицательным мультипликативным эффектом на смежные отрасли, что, в конечном итоге, приведет к сокращению налоговой базы и снижению темпов роста ВВП", — полагают представители союза.
Члены комитета также отметили, что, изъятие финансовых средств отнимает любые стимулы к повышению эффективности и производительности. "Предлагаемая инициатива приведет к невозможности исполнения майского указа президента РФ в части прорывного развития отраслей и наращивания экспорта несырьевых товаров", — говорится в сообщении.