Экс-глава Минфина рассказал, как принималось решение о дефолте в 1998 году

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Решение объявить дефолт в августе 1998 года не было спонтанным, правительство РФ и ЦБ боролись до конца, чтобы избежать девальвации рубля и не отказываться от части обязательств государства, рассказал в интервью РИА Новости Михаил Задорнов, который в тот период возглавлял Минфин. В настоящее время он является руководителем банка "Открытие".
Ровно 20 лет назад – 17 августа 1998 года – в России случился дефолт, результатом которого стала масштабная девальвация национальной валюты. Для россиян тот год надолго запомнился четырехкратной девальвацией рубля, потерей сбережений в банках и галопирующей инфляцией.
"Безусловно, это было не спонтанное решение, правительство и ЦБ боролись до конца, чтобы избежать девальвации и не идти на столь тяжелые меры, как отказ от части своих обязательств, поскольку этот шаг серьезно подрывал доверие к государству", — вспоминает Задорнов.
По его словам, правительство боролось более полугода, чтобы смягчить внешние шоки. "Но, во-первых, правительство поменялось, эта "пересменка" сама по себе затруднила проведение последовательной политики. Кроме того, Госдума не поддержала предложенный новым правительством пакет налоговых и бюджетных инициатив, направленных на устранение дефицита бюджета", — отметил он.
Тем не менее, российским властям летом 1998 года все же удалось пролонгировать часть своих внешних обязательств, это была рыночная реструктуризация, и долг был сдвинут на 20 лет. Кроме того, России был выдан очередной транш от международных финансовых организаций.
С этого момента Минфин и Центральный банк РФ стали готовить варианты альтернативных действий, которых было несколько. Детали решения готовились в течение последней недели, прежде всего — в пятницу, субботу и воскресенье – 14-16 августа, когда рынки уже были закрыты, и его можно было подготовить без утечки информации.
"Еще его нужно было согласовывать с президентом. В выходные ему было об этом доложено, и уже вечером 16 августа в Белом доме были собраны руководители крупнейших российских банков и компаний, на этой встрече мы довели до них основные элементы предполагаемых изменений в валютной политике и обслуживании долга", — отметил Задорнов.
Это решение в равной степени затронуло всех – и государство, и олигархов, и рядовых граждан: вся страна расплачивалась за непоследовательную политику первой половины 1990-х годов. Однако власти практически сразу извлекли уроки из кризиса, и уже бюджет 1999 года был принят фактически без дефицита, резюмировал он.
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