Экс-глава Минфина рассказал, как принималось решение о дефолте в 1998 году

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Решение объявить дефолт в августе 1998 года не было спонтанным, правительство РФ и ЦБ боролись до конца, чтобы избежать девальвации рубля и не отказываться от части обязательств государства, рассказал в интервью РИА Новости Михаил Задорнов, который в тот период возглавлял Минфин. В настоящее время он является руководителем банка "Открытие".

По его словам, детали решения готовились в выходные перед "черным понедельником" 17 августа, чтобы избежать паники и утечки информации.

Ровно 20 лет назад – 17 августа 1998 года – в России случился дефолт, результатом которого стала масштабная девальвация национальной валюты. Для россиян тот год надолго запомнился четырехкратной девальвацией рубля, потерей сбережений в банках и галопирующей инфляцией.

"Безусловно, это было не спонтанное решение, правительство и ЦБ боролись до конца, чтобы избежать девальвации и не идти на столь тяжелые меры, как отказ от части своих обязательств, поскольку этот шаг серьезно подрывал доверие к государству", — вспоминает Задорнов.

По его словам, правительство боролось более полугода, чтобы смягчить внешние шоки. "Но, во-первых, правительство поменялось, эта "пересменка" сама по себе затруднила проведение последовательной политики. Кроме того, Госдума не поддержала предложенный новым правительством пакет налоговых и бюджетных инициатив, направленных на устранение дефицита бюджета", — отметил он.

Тем не менее, российским властям летом 1998 года все же удалось пролонгировать часть своих внешних обязательств, это была рыночная реструктуризация, и долг был сдвинут на 20 лет. Кроме того, России был выдан очередной транш от международных финансовых организаций.

"Поначалу казалось, что этого хватит, чтобы пройти острый период, но кризис, прежде всего внешний, обострялся. Где-то в июле стало понятно, что этот пакет мер недостаточен и не соответствует ожиданиям рынка", — сказал экс-министр финансов.

С этого момента Минфин и Центральный банк РФ стали готовить варианты альтернативных действий, которых было несколько. Детали решения готовились в течение последней недели, прежде всего — в пятницу, субботу и воскресенье – 14-16 августа, когда рынки уже были закрыты, и его можно было подготовить без утечки информации.

"Еще его нужно было согласовывать с президентом. В выходные ему было об этом доложено, и уже вечером 16 августа в Белом доме были собраны руководители крупнейших российских банков и компаний, на этой встрече мы довели до них основные элементы предполагаемых изменений в валютной политике и обслуживании долга", — отметил Задорнов.

Это решение в равной степени затронуло всех – и государство, и олигархов, и рядовых граждан: вся страна расплачивалась за непоследовательную политику первой половины 1990-х годов. Однако власти практически сразу извлекли уроки из кризиса, и уже бюджет 1999 года был принят фактически без дефицита, резюмировал он.

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