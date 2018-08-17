На ВЭФ покажут инвестиционную привлекательность Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — РИА Новости. Инвестиционные проекты и новые механизмы развития Дальнего Востока покажут на выставках в рамках ВЭФ, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".

"Инвестиционные проекты Дальнего Востока, новые механизмы развития и меры, предпринимаемые федеральными и региональными органами власти для совершенствования социально-экономического, демографического и инвестиционного потенциала Дальневосточного федерального округа (ДФО), будут представлены на выставках в рамках IV Восточного экономического форума", — говорится в сообщении.

На выставке "Делай бизнес на Дальнем Востоке" будут рассказывать о механизмах развития региона: территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, о деятельности институтов развития, возможностях для инвестирования, а также о реализуемых и перспективных инвестиционных проектах.

Минпромторг, Минтранс, Минприроды, Минсельхоз, Роспотребнадзор и Ростуризм, а также Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока на выставке "Добро пожаловать на Дальний Восток!" покажут инвестиционные возможности ДФО, в том числе в сфере международного сотрудничества.

На стенде Минприроды России можно будет увидеть интерактивные карты природных ресурсов и особо охраняемые территории макрорегиона. Также можно будет посмотреть в формате "360 градусов" по заповедники Дальнего Востока.

"Ростуризм представит гостям Форума все виды туризма на Дальнем Востоке, начиная с оздоровительного и спортивного и заканчивая промышленным и гастрономическим. Минпромторг презентует десять новых инвестиционных проектов, которые уже реализуются или будут реализованы на Дальнем Востоке при поддержке Министерства. Специальным гостем выставки станет Кемеровская область, которая продемонстрирует проекты, обладающие потенциалом объединения ресурсов, рынков сбыта и производств Сибири и Дальнего Востока", — говорится в сообщении.

В деловой зоне партнеров ВЭФ можно будет увидеть образцы уникальной экспортной продукции, которую представит "Российский экспортный центр". На стенде НИПИГАЗ (СИБУР) покажут материалы о производственной деятельности и стратегических проектах, в том числе по строительству Амурского газоперерабатывающего завода – одного из крупнейших инвестпроектов ПАО "Газпром" в ДФО.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

Фонд "Росконгресс" — социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.