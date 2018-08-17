Центробанк отозвал лицензию у "Московского Вексельного Банка"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Банк России с 17 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Московского вексельного банка" (Москва), говорится в сообщении регулятора.
По данным регулятора, "Московский вексельный банк" систематически проводил операции, направленные на сокрытие своего реального финансового положения и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков. В результате на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества. Объективное отражение их стоимости по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 419-е место в банковской системе РФ.