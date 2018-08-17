Центробанк отозвал лицензию у "Московского Вексельного Банка"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Банк России с 17 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Московского вексельного банка" (Москва), говорится в сообщении регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным регулятора, "Московский вексельный банк" систематически проводил операции, направленные на сокрытие своего реального финансового положения и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков. В результате на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества. Объективное отражение их стоимости по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка.

Сообщается, что ЦБ четыре раза за последние 12 месяцев применял к банку меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 419-е место в банковской системе РФ.