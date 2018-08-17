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Экономика

Fitch вряд ли изменит оценку суверенного рейтинга России, заявили эксперты

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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЛоготип агентства Fitch Ratings. Архивное фотоЛоготип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch вряд ли в пятницу изменит оценку суверенного рейтинга России, однако внешние политические риски могут повлиять на прогноз и риторику агентства, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Здание штаб-квартиры рейтингового агентства Standard & Poors. Архивное фото
© AP Photo / Henny Ray Abrams
S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB-
В феврале после повышения рейтинга S&P Россия получила второй инвестиционный рейтинг от "большой тройки". Инвестиционным его считает и Fitch, которое оценивает его на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. По версии Moody's, он находится на спекулятивном "Ва1" с позитивным прогнозом. 20 июля S&P подтвердило рейтинг России "BBB-", прогноз стабильный.

Главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой напомнил, что Fitch – единственное агентство, которое не меняло инвестиционный рейтинг РФ даже в кризис. Текущий рейтинг не меняется с 2015 года, хотя "позитивный" прогноз по нему сохраняется с сентября 2017 года.

Устойчивость без изменений

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© РИА Новости / Антон Денисов
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"Fitch традиционно выделяло сильные показатели внешней и бюджетной устойчивости, ответственную монетарную политику, низкий госдолг и растущие резервы. Эти "плюсы" балансировались ожиданиями недостаточно высокого роста экономики и внешними рисками", — отмечает Полевой.

При этом, по его словам, в текущих условиях вряд ли стоит ожидать изменения рейтинга, а корректировки могут затронуть лишь прогноз по нему. "Если агентство посчитает, что баланс рисков изменился не в лучшую сторону, то прогноз по рейтингу может быть изменен на "стабильный". Но это вряд ли будет иметь какое-то негативное влияние на положение РФ или параметры госбумаг, поскольку последние колебания на рынке обусловлены исключительно внешними факторами", — уверен собеседник агентства.

Не ждет изменения рейтинга и Денис Порывай из Райффайзенбанка. "Вероятно появление в пресс-релизе фразы о том, что введение ограничений на долларовые транзакции крупнейших финансовых институтов может привести к ухудшению рейтинга в будущем по аналогии с тем, что упомянуло агентство S&P в своем пресс-релизе по итогам последнего пересмотра рейтинга", — заявил эксперт.

Возможно, повышение?

Монета в один рубль на фоне графика. Архивное фото
© Fotolia / Valerie Potapova
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Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отметил, что позитивный прогноз от рейтингового агентства означает, что в течение полугода рейтинг может быть пересмотрен в сторону повышения. По его оценке, подобный сценарий вполне вероятен по нескольким причинам. "Во-первых, в РФ сохраняется положительное сальдо как торгового баланса, так и счёта текущих операций. То есть страна зарабатывает деньги. Во-вторых, растут международные резервы ЦБ РФ и правительства. Фактически, они на 90% покрывают все международные обязательства российских субъектов, включая государство и частный сектор", — объясняет он.

"В-третьих, ситуация на сырьевых рынках остаётся относительно спокойной, что предполагает сохранение макроэкономических показателей на достаточно высоком уровне. Единственной проблемой на текущий момент остаются политические риски, которые связаны с недружественными действиями ряда государств. Впрочем, даже эти действия пока не смогли как-либо ощутимо ухудшить экономическую ситуацию в РФ. Поэтому есть высокая вероятность того, что агентство Fitch повысит рейтинг РФ ещё на одну ступень", — полагает Кочетков.

Ранее в августе Конгресс США опубликовал законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового государственного долга РФ и российских госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Со своей стороны Минфин России напомнил, что законодательные инициативы о распространении санкций США на росссийский госдолг появлялись и раньше и не получали развития. Впрочем, Россия сможет выполнить программу внутренних займов даже без участия иностранных инвесторов, уверены в министерстве.

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