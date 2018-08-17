Эксперт: России нужна государственная стратегия развития робототехники

ПЕКИН, 17 авг – РИА Новости. Робототехника постепенно становится драйвером экономики в различных странах мира, но не в России, для активного развития этой отрасли требуется четко сформулированная государственная стратегия и популяризация в обществе, заявила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.

Последние мировые тренды в робототехнике обсуждают на проходящей в эти дни в Пекине всемирной конференции, Россию на ней представляет Национальная ассоциация участников рынка робототехники.

"Какой-то сформулированной государственной программы (по развитию робототехники – ред.) у нас нет, у нас есть отдельные программы, которые затрагивают робототехнику, как одну из технологий, но в целом у нас существует подход, что есть концепция, и по этой концепции будут развиваться разные технологии", — рассказала Конюховская на полях конференции.

Она подчеркнула, что для развития робототехники в России необходима четко сформулированная стратегия, для разработки которой нужно привлечь экспертное сообщество, также полезна популяризация в обществе. "Нужны популяризационные форматы, чтобы показывать, как реально в этой сфере обстоят дела, кто у нас лидер, какой у нас уровень, какие блага для экономики и общества мы можем получить от развития и использования робототехники. Пока у нас такого нет", — добавила Конюховская.

Собеседница агентства привела в пример опыт Китая, сообщив, что, "как отмечает руководство Китая, робототехника должна стать драйвером экономического роста, это та отрасль, которая будет создавать рабочие места и справляться с демографическим дисбалансом, старением населения и другими вызовами". "Это крайне интересно, потому что до такого мнения у нас еще не доросли. Например, в промышленной робототехнике, у нас скорее сейчас думают, что мы будем поддерживать использование только роботов, которые производятся у нас в стране, а тот, кто может производить, думает, а зачем производить, если рынок – 700 роботов, нет масштаба и экономической целесообразности", — рассказала Конюховская.

Говоря о конференции робототехники (WRC) в Пекине, она отметила, что на таких мероприятиях должны быть высокопоставленные российские чиновники. "Должен присутствовать наш министр, замминистра. WRC — это эпицентр мировой робототехники. Это ощущаешь, когда приезжаешь сюда. Пока сам не видишь и не слышишь, сложно понять, насколько велика дистанция между нами и другими странами. Поездив и посмотрев зарубежный опыт развития робототехники, с одной стороны видно, насколько мы проигрываем в стратегии и политике, с другой стороны, осознаешь, что с технологической стороны мы не так уж отстаем", — подчеркнула Конюховская.