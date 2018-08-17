Эксперты рассказали, какую часть российского госдолга держат резиденты США

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Резиденты США держат 8% российского госдолга объемом 719 миллиардов рублей, свидетельствует оценка экспертов АКРА, которая есть в распоряжении РИА Новости.

В конгресс США ранее внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.

По оценке аналитиков, на начало 2018 года 66% российского долга принадлежало резидентам из РФ (5,9 триллиона рублей), 7% — Люксембурга (606 миллиардов рублей), 1,4% находились в Норвегии (130 миллиардов), 4,6% (382,9 миллиарда) приходились суммарно на Великобританию, Данию, Италию, Германию и другие страны ЕС. Резиденты Швейцарии держали 53,2 миллиарда рублей российского долга, Канады – 47,7 миллиарда, Японии – 46,5 миллиарда, рассказали эксперты АКРА Дмитрий Куликов и Наталья Порохова. По 13% держателей информации не было.

В расчете эксперты использовали данные национальных центральных банков, сведенные МВФ в рамках исследования портфельных инвестиций или полученные напрямую из статистических сборников, министерств и государственных фондов, а также данные о держателях (от Блумберг).

По данным Центробанка России, на 1 января 2018 года вложения нерезидентов в еврооблигации страны составляли 15,099 миллиарда долларов (869,7 миллиарда рублей) по номиналу, что соответствовало 38% от общей задолженности по евробондам.

"Введение санкций за покупку российского госдолга может сократить базу инвесторов и, соответственно, увеличить среднюю стоимость заимствований для государства. Предполагая, что географическое распределение возможных держателей примерно соответствует распределению текущих держателей, мы оцениваем потенциал падения объемов спроса в 8-10% относительно уровня начала 2018 года (при неизменной процентной ставке и валютном курсе", — подсчитали эксперты.