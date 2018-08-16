Трамп заявил о стремлении к "правильной сделке" по НАФТА с Канадой

ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю Штатов Роберту Лайтхайзеру не заключать новых соглашений по Североамериканской зоне свободной торговли, если в переговорах с Мексикой и Канадой "не будет прорыва", а также сообщил, что с Канадой переговоры пока не ведутся.

США, Мексика и Канада по настоянию Трампа ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли НАФТА. Трамп заявлял также, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА. Ранее США заявляли о возможности отдельных переговоров с Мексикой и Канадой по НАФТА. И Мексика, и Канада заявляли о заинтересованности сохранить трехсторонний формат переговоров.

В ходе заседания кабинета министров в четверг в Белом доме Трамп сказал, что хочет заключить "правильную сделку" по НАФТА.

"Я не собираюсь торопиться… Если у нас нет прорыва (в переговорах), не заключайте соглашение", — сказал президент Лайтхайзеру, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент также сказал, что в настоящее время с Канадой нет торговых переговоров.

Ранее Трамп говорил, что Мексика проявляет более конструктивную позицию на переговорах и с ней дискуссии продолжаются.