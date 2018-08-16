Президент Боливии рассчитывает на подписание контракта с "Газпромом"

СУКРЕ, 16 авг — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что рассчитывает на приезд главы российского государства Владимира Путина в ноябре для участия в церемонии подписания контракта с компанией "Газпром".

"Мы очень рассчитываем в ноябре этого года, в том числе с участием президента России, подписать контракт с российской компанией "Газпром" с инвестициями в 1,224 миллиарда долларов по (месторождению. — Прим. ред.) в департаменте Чукисака", — заявил президент страны, выступая в Сукре.