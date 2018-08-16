В Татарстане намолотили два миллиона зерна нового урожая

КАЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Земледельцы Татарстана намолотили два миллиона тонн зерна урожая-2018 при средней урожайности 27,5 центнера с гектара, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

"По оперативным данным на 16 августа, по республике намолочено более 2 миллионов тонн зерна, в том числе более 1 миллиона тонн озимой пшеницы, 298,6 тысячи тонн озимой ржи, 518,1 тысячи тонн ячменя", — говорится в сообщении.

Всего в Татарстане обмолочено более половины уборочных площадей. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 729,6 тысячи гектаров. С начала уборочных работ большего всего зерна собрано в Сармановском, Заинском, Тетюшском, Алексеевском и Буинском районах Татарстана. Хлеборобы республики приступили к уборке урожая яровой пшеницы и овса.

По данным минсельхозпрода Татарстана, средняя урожайность по республике составляет 27,5 центнера зерна с гектара.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов сообщал, что в Татарстане валовый сбор зерна в этом году будет значительно ниже прошлогоднего, когда в республике собрали более 5 миллионов тонн зерновых. Основная причина снижения сбора зерна в республике – засуха, охватившая несколько регионов Поволжья. По информации министра, в Татарстане засуха была зафиксирована в 17 районах, где за три месяца выпало менее 70 миллиметров осадков при среднемноголетних значениях 170 миллиметров.

По итогам 2017 года земледельцы республики получили самый высокий за последние семь лет урожай зерновых – 5,2 миллиона тонн при средней урожайности 34,2 центнера с гектара.

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