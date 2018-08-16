В Татарстане намолотили два миллиона зерна нового урожая

КАЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Земледельцы Татарстана намолотили два миллиона тонн зерна урожая-2018 при средней урожайности 27,5 центнера с гектара, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.
Всего в Татарстане обмолочено более половины уборочных площадей. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 729,6 тысячи гектаров. С начала уборочных работ большего всего зерна собрано в Сармановском, Заинском, Тетюшском, Алексеевском и Буинском районах Татарстана. Хлеборобы республики приступили к уборке урожая яровой пшеницы и овса.
По данным минсельхозпрода Татарстана, средняя урожайность по республике составляет 27,5 центнера зерна с гектара.
По итогам 2017 года земледельцы республики получили самый высокий за последние семь лет урожай зерновых – 5,2 миллиона тонн при средней урожайности 34,2 центнера с гектара.
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