Тюменские аграрии приступили к уборке урожая

ТЮМЕНЬ, 16 авг – РИА Новости. Аграрии Тюменской области приступили к обмолоту зерновых и зернобобовых культур. В этом году предприятиям АПК предстоит убрать урожай с площади в 6,6 тысячи гектаров, что соответствует уровню прошлого года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Уборка зерновых началась в двух районах: Заводоуковском и Упоровском. Также в нескольких районах области идет уборка картофеля. Овощи открытого грунта убирают хозяйства Тюменского, Упоровского и Ялуторовского районов. В общей сложности собрано уже около трех тысяч тонн капусты, свеклы, моркови и других овощей", — рассказал собеседник агентства.

Ранее врио губернатора Тюменской области Александр Моор поставил перед сельхозпрозводителями задачу максимально возвратить в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли.

"Наша цель — вернуть в оборот неиспользуемые пахотные земли. Развивая агропромышленный комплекс, привлекая инвесторов в наши сельские муниципалитеты, мы эту задачу решаем достаточно успешно. Главное — не ослаблять усилий", — подчеркнул врио главы региона.

По информации пресс-службы губернатора, только в Абатском и Ишимском районах благодаря инвесторам площади обрабатываемых пахотных земель увеличились с 53 тысяч гектаров в 2015 году до 67 тысяч гектаров в 2018 году. В каждый новый гектар пашни было вложено около 12 тысяч рублей, общий объем инвестиций превысил 600 миллионов рублей.

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