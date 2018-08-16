Биткоин стабилизировался на уровне 6,4 тысячи долларов

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг стабилизировалась на ценовом уровне в 6,4 тысячи долларов, откатившись от максимума среды в 6,6 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 12.15 мск биткоин дешевел на 0,15% — до 6,408 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 0,6% — до 6,394 тысячи долларов.

Другие криптовалюты дорожают: Ethereum — на 2,09%, до 291,29 доллара, Ripple — на 1,52%, до 0,2915 доллара, Bitcoin Cash – на 1,31%, до 524,75 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 206,75 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53,4% всего рынка криптовалют.

Крупнейшая криптовалюта в начале недели откатывалась к психологической отметке в 6 тысяч долларов, затем в среду подскочила примерно на 7,5% — почти до 6,6 тысячи долларов. В четверг биткоин отошел от этих максимумов.

"Похоже, что крипторынок находится на последнем этапе своего положения с тенденцией к снижению. Эта коррекция не неожиданная по причине переоцененности многих блокчейн-проектов и нормативной неопределенности", — прокомментировал агентству Блумберг портфельный менеджер Black Square Capital Крис Ю (Chris Yoo).