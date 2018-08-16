На Урале расширят территорию ОЭЗ "Титановая долина"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Правительство РФ поддержало инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о создании под Екатеринбургом второй очереди особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина", сообщается в четверг на сайте кабмина.

"Площадь особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Свердловской области увеличивается за счет земельных участков, расположенных в Екатеринбурге и на территории Сысертского городского округа Свердловской области. На новой площадке предполагается разместить предприятия микроэлектроники, машиностроения, станкостроения, авиастроения и комплектующих, предприятия по производству медицинского оборудования", — говорится в сообщении.

Согласно прогнозным показателям эффективности функционирования новой площадки ОЭЗ, к 2027 году объем осуществленных инвестиций потенциальных резидентов составит более 10 миллиардов рублей, количество созданных рабочих мест – не менее 1268 единиц, объем выручки потенциальных резидентов от продажи товаров, работ, услуг превысит 140 миллиардов рублей.

"Совокупный объем налоговых и таможенных отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации от новой площадки ОЭЗ должен превысить 7 миллиардов рублей к 2027 году. При этом срок окупаемости новой площадки будет менее года", – уточняется в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства.

Таким образом, на федеральном уровне поддержана инициатива областных властей во главе с губернатором Евгением Куйвашевым о создании второй очереди ОЭЗ промышленно-производственного типа, отмечает департамент информполитики главы региона.

"Создание второй очереди особой экономической зоны позволит реализовать, в частности, инвестиционный проект по созданию производства самолетов L-410. Это позволит завершить здесь формирование авиационного кластера", – приводятся в сообщении слова губернатора Евгения Куйвашева.

ОЭЗ "Титановая долина" — одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли — производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство стройматериалов. Дата создания ОЭЗ — декабрь 2010 года. Соучредители ОЭЗ "Титановая долина" — правительство Свердловской области и АО "Особые экономические зоны". Объем запланированного бюджетного финансирования проекта — 9,5 миллиарда рублей.

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