Россия усилит контроль за ввозом животных из Китая из-за АЧС

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россельхознадзор усиливает контроль за ввозом животных из Китая после выявления африканской чумы свиней (АЧС) в КНР, говорится в сообщении службы.

"В целях недопущения заноса с территории КНР АЧС на территорию Российской Федерации обязываю руководителей территориальных управлений Россельхознадзора усилить контроль за прибывающими в Российскую Федерацию транспортными средствами с животноводческими грузами с территории Китая", — отмечается в документе службы.

Планируется также обеспечить в пунктах пропуска на госгранице РФ контроль за недопущением ввоза из Китая в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физлицами подконтрольных товаров, а также контроль за их сбором и утилизацией.

Помимо этого, ведомство намерено проводить полный ветеринарный досмотр подконтрольных грузов, следующих из Китая всеми видами транспорта, а также контролировать въезд на территорию РФ автотранспорта из Китая только после дезинфекции его ходовой части. В приграничных с Китаем субъектах РФ будет организован контроль перемещения сельскохозяйственных животных, перевозок продуктов и сырья животного происхождения, а также кормов.

Кроме того, будет установлен строгий ветеринарный режим по содержанию животных в хозяйствах всех форм собственности, расположенных в радиусе 20 километров от морских портов, аэропортов, железнодорожных и автомобильных станций, предприятий по переработке импортируемых продуктов и сырья животного происхождения, а также предприятий по обслуживанию иностранных туристов. Также в документе указано, что у китайских предприятий, которые имеют право поставок свиноводческой продукции на территорию ЕАЭС, приостановлена сертификация.

В начале августа министерство сельского хозяйства Китая сообщило, что в провинции Ляонин на северо-востоке страны была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Болезнь была зарегистрирована 1 августа на одном из скотных дворов города Шэньян. Район заражения оцеплен, началось уничтожение поголовья свиней, проводятся мероприятия по дезинфекции и обеззараживанию местности. Китай — крупнейший в мире производитель свинины.