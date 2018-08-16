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Экономика

Трамп заявил, что введенные им пошлины спасут американскую металлургию

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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что введенные им пошлины на импорт металлов спасут оказавшуюся под угрозой американскую металлургию, которую он назвал важной для национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh, File
Трамп считает, что новые ввозные пошлины помогут сократить госдолг
"(Конкуренция) будет внутренней, как это было в прежние времена, когда у нас была сталь и U. S. Steel была нашей лучшей компанией", — сказал Трамп в интервью газете Wall Street Journal.

Он заявил, что хотя пока цены на сталь в США могут быть "немного более высокими", в конечном счете стоимость снизится. Свидетельством того, что пошлины "работают", Трамп назвал новые заводы, которые открывают в США стальные компании.

Трамп также прокомментировал продолжающее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вменяемом России вмешательстве в американские выборы.

"В теории я не под следствием… Я не цель. Но, несмотря на это, я думаю, что все это — что я называю охотой на ведьм — подделка", — сказал глава государства. Он заявил, что рассматривает возможность того, чтобы дать спецпрокурору показания, хотя расследование, по его мнению, было "сильно дискредитировано".

Трамп также коснулся темы предстоящих в ноябре промежуточных выборов в США, на которых, по его мнению, победу одержат республиканцы. "Если я смогу выйти и вести кампанию, я думаю, они выиграют, я действительно так считаю. Для меня это большая работа…. Я думаю, что демократы сдадутся, когда я появлюсь", — заявил президент.

Люди на улице Махмутпаса, популярному торговому району среднего класса в Стамбуле
© REUTERS / Murad Sezer
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Ранее Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из большинства стран, включая Китай, страны ЕС и Россию. В ответ ряд стран объявили о собственных мерах. Так, Китай ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах.

Расследование вменяемого России вмешательства в выборы в США, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером и в конгрессе США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными".

Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, имеют огромное значение для политического будущего страны. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии.

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