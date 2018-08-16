"Туполев" запросил дополнительно 19 миллиардов рублей на модернизацию

КАЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Компания "Туполев" запросила у федерального правительства дополнительно 19 миллиардов рублей на модернизацию производств, сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров.

"Сейчас "Туполев" отправил в Минпромторг заявку только по этой площадке, вернее, только по "Туполеву", без кооперации на 19 миллиардов рублей в текущем бюджете дополнительно к тем деньгам, которые уже у предприятия есть", — сказал он.

Замминистра добавил, что пока это только заявка.

"Сейчас эта заявка обсуждается в специальных рабочих группах, и Минпромторг защищает эту позицию перед правительством России. А потом будет внесение в Думу, потом будет принят закон, и только потом эти средства по бюджетному кодексу потупят на головную организацию", — рассказал он.

При этом чиновник подчеркнул, что Минпромторг будет серьёзно следить за тем, чтобы средства вкладывались эффективно, а объекты вводились в строй своевременно.