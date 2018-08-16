Турция обжалует в ВТО увеличение американских пошлин на сталь

АНКАРА, 16 авг — РИА Новости. Турция намерена обжаловать решение Вашингтона об увеличении пошлин на турецкую сталь и алюминий во Всемирной торговой организации (ВТО), заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.Anadolu.
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".
Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллионов долларов.