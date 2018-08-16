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Страхование киберрисков станет добровольным

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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКибербезопасность. Архивное фотоКибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти РФ заменят обязательный характер страхования киберрисков на добровольный для избежания излишней нагрузки на бизнес, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на последнюю версию федерального проекта "Информационная безопасность".

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Так, согласно документу, который станет частью нацпроекта по цифровой экономике, Минфину, ЦБ РФ и Минкомсвязи совместно со Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) и фондом "Сколково" в 2019 году предстоит разработать предложения по популяризации добровольного страхования рисков информационной безопасности. Кроме того, проект предполагает проработку возможности введения налоговых льгот при страховании киберрисков, в том числе отнесение страховых премий по ним на себестоимость при бухучете. Осенью 2021 года ведомствам и экспертам предстоит внести в правительство доклад на эту тему.

Как сообщает издание, такая трактовка цели по введению киберстрахования существенно отличается от предыдущей. Осенью 2017 года предполагалось, что это страхование будет обязательным с 2020 года для всех стратегических отраслей: от банковской сферы до машиностроения. Тогда это стало предметом недовольства бизнеса и страховщиков, которые не захотели, чтобы тарифы по этому виду страхования устанавливал регулятор.

Ноутбук. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Возможные налоговые льготы страховое лобби ожидаемо поддерживает, сообщает газета. На практике защита информационной безопасности состоит из двух стандартных видов страхования: имущественного и страхования ответственности перед третьими лицами. Президент ВСС Игорь Юргенс пояснил изданию, что расходы на имущественное страхование и так в соответствии с Налоговым кодексом относятся на затраты, а не на прибыль, поэтому если киберстрахование трактовать в качестве имущественного страхования, то тут уже все сделано. По его словам, если смотреть с точки зрения страхования ответственности, то сейчас оно относится на затраты только в том случае, если осуществляется в силу специального закона и касается только обязательных видов страхования.

Защита от киберрисков включает в себя еще и страхование от перерывов в бизнесе, отнесение этих расходов на себестоимость сейчас невозможно, отметил газете вице-президент страхового брокера "Марш" в России Армен Гюлумян. Он считает, что ориентация на льготы для развития сегмента лучше обязательности страхования, тем не менее, наличие такого рода льгот не является основной мотивацией к покупке полиса защиты от киберрисков. Объем нынешнего рынка киберрисков в РФ эксперт оценивает в "несколько десятков договоров с премией около 150 тысяч долларов". По предварительным оценкам ВСС, в РФ объем этого рынка составит около 10–50 миллиардов рублей в год.

По сведениям собеседника издания, знакомого с ходом дискуссии по проекту "Информационная безопасность", против обязательности таких полисов активно выступал ЦБ.

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