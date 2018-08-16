Страхование киберрисков станет добровольным

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти РФ заменят обязательный характер страхования киберрисков на добровольный для избежания излишней нагрузки на бизнес, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на последнюю версию федерального проекта "Информационная безопасность".

Так, согласно документу, который станет частью нацпроекта по цифровой экономике, Минфину, ЦБ РФ и Минкомсвязи совместно со Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) и фондом "Сколково" в 2019 году предстоит разработать предложения по популяризации добровольного страхования рисков информационной безопасности. Кроме того, проект предполагает проработку возможности введения налоговых льгот при страховании киберрисков, в том числе отнесение страховых премий по ним на себестоимость при бухучете. Осенью 2021 года ведомствам и экспертам предстоит внести в правительство доклад на эту тему.

Как сообщает издание, такая трактовка цели по введению киберстрахования существенно отличается от предыдущей. Осенью 2017 года предполагалось, что это страхование будет обязательным с 2020 года для всех стратегических отраслей: от банковской сферы до машиностроения. Тогда это стало предметом недовольства бизнеса и страховщиков, которые не захотели, чтобы тарифы по этому виду страхования устанавливал регулятор.

Возможные налоговые льготы страховое лобби ожидаемо поддерживает, сообщает газета. На практике защита информационной безопасности состоит из двух стандартных видов страхования: имущественного и страхования ответственности перед третьими лицами. Президент ВСС Игорь Юргенс пояснил изданию, что расходы на имущественное страхование и так в соответствии с Налоговым кодексом относятся на затраты, а не на прибыль, поэтому если киберстрахование трактовать в качестве имущественного страхования, то тут уже все сделано. По его словам, если смотреть с точки зрения страхования ответственности, то сейчас оно относится на затраты только в том случае, если осуществляется в силу специального закона и касается только обязательных видов страхования.

Защита от киберрисков включает в себя еще и страхование от перерывов в бизнесе, отнесение этих расходов на себестоимость сейчас невозможно, отметил газете вице-президент страхового брокера "Марш" в России Армен Гюлумян. Он считает, что ориентация на льготы для развития сегмента лучше обязательности страхования, тем не менее, наличие такого рода льгот не является основной мотивацией к покупке полиса защиты от киберрисков. Объем нынешнего рынка киберрисков в РФ эксперт оценивает в "несколько десятков договоров с премией около 150 тысяч долларов". По предварительным оценкам ВСС, в РФ объем этого рынка составит около 10–50 миллиардов рублей в год.

По сведениям собеседника издания, знакомого с ходом дискуссии по проекту "Информационная безопасность", против обязательности таких полисов активно выступал ЦБ.