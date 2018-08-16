На ВЭФ обсудят перспективы использования Северного морского пути

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Перспективы использования Северного морского пути как транзитного коридора обсудят на Восточном экономическом форуме, сообщил организатор форума фонд "Росконгресс".

"Предполагается, что о возможностях контейнерных грузоперевозок по главному морскому судоходному маршруту России в Арктике в рамках ВЭФ расскажут представители компании "Маэрск", чье судно в сентябре этого года совершит переход по СМП (Северному морскому пути). Судно Venta Maersk с грузом замороженной рыбы, добытой российскими компаниями на Дальнем Востоке, проследует по маршруту Владивосток – Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.

Venta Maersk станет первым контейнерным судном, которое совершит переход по Северному морскому пути. По его итогам перехода будет дана оценка безопасности и наличия грузовой базы на трассе.

"Маэрск" — российский филиал транспортно-логистической компании A. P. Moller – Maersk, считающейся мировым лидером в сфере мировых контейнерных грузоперевозок. "Маэрск" участвует в проекте по перевозке российской рыбы в рефрижераторных контейнерах с береговых предприятий на Камчатке.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

Фонд "Росконгресс" — социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.