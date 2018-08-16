Вице-премьер Гордеев предлагает создать нацпроект по развитию села

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Вице-премьер Алексей Гордеев предлагает создать в дополнение к существующим 12 еще один национальный проект — "Развитие сельских территорий", пишет в четверг газета "Коммерсант".

По данным издания, Гордеев 3 августа обратился с соответствующей инициативой к президенту РФ Владимиру Путину. Вопрос поручено проработать правительству и помощнику президента Андрею Белоусову.

Отмечается, что Гордеев приводит достаточно стандартные обоснования для выделения темы сельских территорий в отдельный нацпроект через дополнение майского указа президента. В селах "сосредоточен мощный производственный, природный, демографический и культурный потенциал", сельские территории "обеспечивают территориальную целостность" РФ. При этом на селе почти вдвое выше уровень безработицы, отрицательный коэффициент миграционного прироста, не благоустроен жилой фонд. Отток сельского населения в городские агломерации ведет, по мнению Гордеева, к "замиранию" развития "обширных территорий РФ".

Цель создания именно нацпроекта — "комплексный подход" к развитию сельских территорий. При этом отмечается, что дата обращения вице-премьера к президенту по этому поводу показательна: к 3 августа основные совещания по указанным в майском указе нацпроектам и инфраструктурной программе уже состоялись.

Издание выражает сомнение, что Гордееву удастся быстро реализовать свое предложения. В большинстве нацпроектов развитию сельских территорий уделяется довольно большое внимание, вплоть до отдельных федеральных программ, отмечает газета. Особенно существенны расходы по ним в нацпроекте по здравоохранению, культуре и цифровизации. На 2019 год создание отдельного нацпроекта, видимо, уже очень сложно, в силу того что базовые параметры бюджета сверстаны.

Газета отмечает отсутствие "аграрного" нацпроекта в майском указе 2018 года, а также то, что основой нацпроектов 2018 года является программа ЦСР, создававшаяся при участии правительства. Одной из ее идеологем является использование процесса урбанизации и поддержка роста агломераций для повышения потенциала производительности труда и роста ВВП.

Впрочем, сама по себе идея сельского нацпроекта вряд ли встретит публичное сопротивление, пишет издание. Проректор РАНХиГС Андрей Марголин полагает, что формат и механизмы развития сельских территорий могут обсуждаться. Это может быть и нацпроект, и расширение госпрограмм, и аналог Фонда развития промышленности для АПК, и территориальные кластеры для развития сельских территорий.