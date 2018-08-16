Торгово-промышленная палата хочет декриминализации наказаний за картели

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Торгово-промышленная палата России (ТПП) предлагает декриминализовать преступления, связанные с заключением картельных соглашений, или хотя бы повысить порог ущерба для привлечения к уголовной ответственности, сообщил РИА Новости глава палаты Сергей Катырин.

"Эксперты ТПП РФ считают, что в декриминализации нуждается противоправная деятельность по заключению картельных соглашений (статья 178 УК РФ). Она может быть эффективно пресечена путем установления экономических санкций, существенный размер которых должен сделать картель невыгодным и обеспечить тот же уровень сдерживания нарушений, что и лишение свободы", — считает собеседник агентства.

По мнению Катырина, экономический приоритет в уголовной политике должен помочь государству компенсировать вред, причиняемый экономике страны ограничивающими конкуренцию соглашениями. "С работающего предпринимателя можно получить денег больше, чем с отбывающего срок в местах заключения", — пояснил он.

В то же время альтернативой данному предложению может стать повышение порогов ущерба и дохода для привлечения к уголовной ответственности по статье 178 УК РФ. Так, в целях борьбы с наиболее опасными картелями и освобождения из-под уголовной ответственности малого и среднего бизнеса в палате предлагают в качестве крупного дохода установить 500 миллионов рублей, дохода в особо крупном размере – 1 миллиард рублей. Сейчас они составляют 50 миллионов и 250 миллионов соответственно.

Кроме того, в качестве крупного ущерба предлагается установить лимит в 100 миллионов рублей, особо крупного ущерба – 300 миллионов рублей (сегодня это 10 и 30 миллионов рублей соответственно).

"Курс на декриминализацию "экономических" статей Уголовного кодекса – это последовательная политика ТПП РФ. Мы считаем, что за хозяйственные нарушения предприниматель должен отвечать деньгами, а не свободой. Поэтому стараемся создавать все условия для перевода бизнес-конфликтов в административную и арбитражную плоскости", — заключил Катырин.