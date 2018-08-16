МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Низкий уровень государственного долга, взвешенная бюджетная политика и формирование подушки безопасности на черный день — основные уроки экономического кризиса в России 1998 года, считают эксперты, опрошенные РИА Новости накануне 20-летия дефолта.
Они единодушны в том, что несмотря сложный для России геополитический фон, крах финансовой системы, сопоставимый с последствиями "черного понедельника", сейчас невозможен.
Экономический кризис 1998 года стал одним из самых тяжелых в истории страны, он назревал несколько лет. Правительство России, отягощенное советскими обязательствами, не справлялось с огромным уровнем госдолга, было вынуждено запустить пирамиду ГКО (государственных краткосрочных облигаций). Усугубили ситуацию в тот год кризис азиатских экономик и обвал цен на нефть — основу экспорта России.
В результате 17 августа 1998 года правительство и Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг — впервые в мировой истории государство объявило дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте. Для россиян тот год надолго запомнился четырехкратной девальвацией рубля, потерей сбережений в банках и галопирующей инфляцией.
"С тех пор экономика изменилась значительно, появились более сложные и цивилизованные рыночные институты. Это видно по тому, как снизилась доля теневой экономики (по разным оценкам, примерно с 40% до 10-15%) и безработица, вновь были запущены выпавшие после распада производственных цепочек мощности в промышленности, кардинально снизилась инфляция", — сказал Куликов РИА Новости.
Низкий долг как запас прочности
"Я не вижу никаких рисков суверенного дефолта в ближайшей перспективе, потому что им просто не с чего взяться. Объем внешнего долга достаточно небольшой, корпоративный — повыше, но тоже под эффективным управлением", — уверен Масленников.
"По долговым обязательствам государство сейчас, действительно, имеет хороший запас прочности. Более низкая инфляция снизила процентные ставки и увеличила емкость внутреннего долгового рынка. Долг сейчас существенно более долгосрочный и более рублевый (у бюджетов всех уровней – порядка 80% в рублях, хотя ранее доля могла падать и до 20%). Это значит, что все заемщики, не только государство, находятся под существенно меньшим валютным риском", — пояснил Куликов.
"Доля процентных расходов федерального бюджета (на обслуживание долга – ред.) упала с 30% в 1997 году до 3-4% сейчас", — посчитал Куликов. Кроме того, по его словам, объем накопленных международных резервов в 458 миллиардов долларов покрывает 80% внешнего долга РФ – государственного и корпоративного.
Риски для компаний
"Конечно, в течение 2000-х годов размер внешнего государственного долга сильно снизился и с тех пор находится на минимальных уровнях. Но, с другой стороны, зависимость наших компаний от внешнего долга остается достаточно большой. Поэтому санкции, которые были введены в 2014 году и дальнейшие их волны, направленные на сокращение доступа к рефинансированию внешнего долга компаний, они были достаточно чувствительны", — говорит она.
При этом последствия возможных новых санкций со стороны США в отношении российского госдолга будут хоть и негативными, но ограниченными по масштабам, полагают эксперты.
"Ограничение вложений в новый долг для американских резидентов — это, в первую очередь, некоторый рост стоимости заимствований для государства. В худшем случае оцениваем этот эффект в 0,5 процентного пункта (для стоимости заимствований – ред.) без учета действия других возможных каналов санкций и если ограничены только американские резиденты", — отметил Куликов.
Подушка безопасности бюджета
Масленников также отмечает, что этот урок власти извлекли достаточно быстро: правительство Евгения Примакова уже на 1999 год смогло провести фактически бездефицитный бюджет. "С этого факта собственно и началась современная финансовая история России, уже более стабильная, взвешенная", — указал экономист.
Необходимость страховки экономики страны от колебаний цен на нефть – еще один вывод кризисного 1998 года. "Власти в итоге поняли, что надо как-то от цены на нефть защищаться, и, в конечном счете, это привело к тому, что создали сначала Стабилизационный фонд, потом разделили его на Резервный фонд и ФНБ, стали сверхдоходы от цен на нефть откладывать", — напомнил Вьюгин.
"Опыт кризисов привел к тому, что появился механизм бюджетного правила, сдерживающий от чрезмерного использования государством конъюнктурных доходов и долгового финансирования", — отмечает Куликов.
Сформированная подушка безопасности сегодня позволяет России в условиях санкционного давления и глобальных торговых войн чувствовать себя относительно спокойно. Однако, несмотря на то что власти осознали необходимость отхода от сырьевой модели, фактически за 20 лет мало что удалось изменить в структуре экономики, полагают эксперты.
"Политика структурной перестройки она не достигла пока успеха. Мы все знаем, что наша экономика по-прежнему зависит от экспорта нефти и газа, и в этом смысле еще пока не всё нам удалось реализовать", — считает Акиндинова.