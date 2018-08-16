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Экономика

Эксперты рассказали, какие уроки извлекла Россия из кризиса 1998 года

(обновлено: 04:39 16.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры России. Архивное фотоДенежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Низкий уровень государственного долга, взвешенная бюджетная политика и формирование подушки безопасности на черный день — основные уроки экономического кризиса в России 1998 года, считают эксперты, опрошенные РИА Новости накануне 20-летия дефолта.

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Портфель американского госдолга у России составил 14,9 миллиарда долларов

Они единодушны в том, что несмотря сложный для России геополитический фон, крах финансовой системы, сопоставимый с последствиями "черного понедельника", сейчас невозможен.

Экономический кризис 1998 года стал одним из самых тяжелых в истории страны, он назревал несколько лет. Правительство России, отягощенное советскими обязательствами, не справлялось с огромным уровнем госдолга, было вынуждено запустить пирамиду ГКО (государственных краткосрочных облигаций). Усугубили ситуацию в тот год кризис азиатских экономик и обвал цен на нефть — основу экспорта России.

В результате 17 августа 1998 года правительство и Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг — впервые в мировой истории государство объявило дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте. Для россиян тот год надолго запомнился четырехкратной девальвацией рубля, потерей сбережений в банках и галопирующей инфляцией.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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По мнению эксперта группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрия Куликова, кризис 1998 года по величине спровоцировавших его шоков был сопоставим с последними двумя (2008 и 2014-2015 годов), но ощущался более остро, потому что "застал общество в разгар постсоветской трансформации", и многие оказались к нему не готовы.

"С тех пор экономика изменилась значительно, появились более сложные и цивилизованные рыночные институты. Это видно по тому, как снизилась доля теневой экономики (по разным оценкам, примерно с 40% до 10-15%) и безработица, вновь были запущены выпавшие после распада производственных цепочек мощности в промышленности, кардинально снизилась инфляция", — сказал Куликов РИА Новости.

Низкий долг как запас прочности

Болельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Советник Института современного развития Никита Масленников считает, что российские власти сделали выводы из кризиса 1998 года. Уровень внешнего госдолга за последние годы существенно снизился, Минфин намного жестче регулирует и политику внутренних заимствований.

"Я не вижу никаких рисков суверенного дефолта в ближайшей перспективе, потому что им просто не с чего взяться. Объем внешнего долга достаточно небольшой, корпоративный — повыше, но тоже под эффективным управлением", — уверен Масленников.

"По долговым обязательствам государство сейчас, действительно, имеет хороший запас прочности. Более низкая инфляция снизила процентные ставки и увеличила емкость внутреннего долгового рынка. Долг сейчас существенно более долгосрочный и более рублевый (у бюджетов всех уровней – порядка 80% в рублях, хотя ранее доля могла падать и до 20%). Это значит, что все заемщики, не только государство, находятся под существенно меньшим валютным риском", — пояснил Куликов.

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Согласно последним данным Счетной палаты, объем государственного внутреннего долга РФ по состоянию на 1 июля 2018 года составил 8,9 триллиона рублей, внешнего долга — 50,9 миллиарда долларов, общий объем расходов на обслуживание госдолга за первое полугодие составил 383,5 миллиарда рублей.

"Доля процентных расходов федерального бюджета (на обслуживание долга – ред.) упала с 30% в 1997 году до 3-4% сейчас", — посчитал Куликов. Кроме того, по его словам, объем накопленных международных резервов в 458 миллиардов долларов покрывает 80% внешнего долга РФ – государственного и корпоративного.

Риски для компаний

Флаг Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
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По мнению директора института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" Натальи Акиндиновой, зависимость российских частных компаний от внешнего долга остается высокой.

"Конечно, в течение 2000-х годов размер внешнего государственного долга сильно снизился и с тех пор находится на минимальных уровнях. Но, с другой стороны, зависимость наших компаний от внешнего долга остается достаточно большой. Поэтому санкции, которые были введены в 2014 году и дальнейшие их волны, направленные на сокращение доступа к рефинансированию внешнего долга компаний, они были достаточно чувствительны", — говорит она.

При этом последствия возможных новых санкций со стороны США в отношении российского госдолга будут хоть и негативными, но ограниченными по масштабам, полагают эксперты.

"Ограничение вложений в новый долг для американских резидентов — это, в первую очередь, некоторый рост стоимости заимствований для государства. В худшем случае оцениваем этот эффект в 0,5 процентного пункта (для стоимости заимствований – ред.) без учета действия других возможных каналов санкций и если ограничены только американские резиденты", — отметил Куликов.

Подушка безопасности бюджета

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин, занимавший в 1998 году пост замминистра финансов, называет в числе ключевых итогов кризиса переход государства к более взвешенным расходам. "Пришло понимание необходимости осторожной бюджетной политики: нужно ограничение дефицита, а лучше вообще без него", — вспоминает он.

Масленников также отмечает, что этот урок власти извлекли достаточно быстро: правительство Евгения Примакова уже на 1999 год смогло провести фактически бездефицитный бюджет. "С этого факта собственно и началась современная финансовая история России, уже более стабильная, взвешенная", — указал экономист.

Необходимость страховки экономики страны от колебаний цен на нефть – еще один вывод кризисного 1998 года. "Власти в итоге поняли, что надо как-то от цены на нефть защищаться, и, в конечном счете, это привело к тому, что создали сначала Стабилизационный фонд, потом разделили его на Резервный фонд и ФНБ, стали сверхдоходы от цен на нефть откладывать", — напомнил Вьюгин.

Газодобывающее предприятие. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Созданный в 2004 году Стабфонд помог России пережить глобальный кризис 2008 года, из него правительство финансировало меры поддержки промышленности и населения, а в кризис 2014-2015 года резервы помогли покрыть дефицит бюджета.

"Опыт кризисов привел к тому, что появился механизм бюджетного правила, сдерживающий от чрезмерного использования государством конъюнктурных доходов и долгового финансирования", — отмечает Куликов.

Сформированная подушка безопасности сегодня позволяет России в условиях санкционного давления и глобальных торговых войн чувствовать себя относительно спокойно. Однако, несмотря на то что власти осознали необходимость отхода от сырьевой модели, фактически за 20 лет мало что удалось изменить в структуре экономики, полагают эксперты.

"Политика структурной перестройки она не достигла пока успеха. Мы все знаем, что наша экономика по-прежнему зависит от экспорта нефти и газа, и в этом смысле еще пока не всё нам удалось реализовать", — считает Акиндинова.

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