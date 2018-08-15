Никитин предложил включить реконструкцию аэропорта "Тамбов" в госпрограмму

ТАМБОВ, 15 авг – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин предложил включить проект реконструкции аэропортового комплекса "Донское" в Тамбове в перечень мероприятий федеральной госпрограммы "Развитие транспортной системы" и проект Стратегии пространственного развития России.

Этот вопрос обсуждался на рабочей встрече главы области с вице-премьером РФ Максимом Акимовым в Москве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации. Он пояснил, что реконструкция аэропорта является одним из приоритетов для региональной власти, проект включен в Стратегию социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, однако самостоятельно справиться с этой задачей регион не сможет.

"В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации на реконструкцию аэропортового комплекса. Со своей стороны, администрация области готова обеспечить необходимую долю софинансирования части работ по реконструкции аэропортовой инфраструктуры, в том числе, с использованием механизмов государственно-частного партнерства", — привели в пресс-службе слова Никитина на встрече.

По словам губернатора, проектное решение предусматривает обустройство новой ВПП с искусственным покрытием, обеспечивающей прием современных воздушных судов, в том числе авиакомпаний-лоукостеров, а также рулежных дорожек и перрона. Кроме того, запланирована реконструкция аэровокзала, организация КПП, строительство грузового терминала, расширение склада горюче-смазочных материалов, модернизация другой аэропортовой инфраструктуры с расчетом на рост пассажиро- и грузопотока.

В 2010 году аэропортовый комплекс "Тамбов" из федеральной собственности был передан в собственность Тамбовской области. С тех пор мероприятия по поддержанию работоспособности аэропорта осуществляются, в основном, на средства регионального бюджета в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области на 2014-2020 годы". Для развития отрасли воздушных перевозок, повышения доступности воздушного сообщения для населения, по этой программе авиакомпаниям предоставляются субсидии на организацию регулярных авиарейсов. Так, в бюджете области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на эти цели предусмотрено более 88 миллионов рублей.

В пресс-службе добавили, что за последние пять лет количество пассажиров, перевезенных авиакомпаниями через аэропорт "Тамбов" на регулярных авиарейсах, увеличилось более чем на 45%.

Другие новости региона читайте здесь>>