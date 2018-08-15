Никитин предложил включить реконструкцию аэропорта "Тамбов" в госпрограмму

ТАМБОВ, 15 авг – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин предложил включить проект реконструкции аэропортового комплекса "Донское" в Тамбове в перечень мероприятий федеральной госпрограммы "Развитие транспортной системы" и проект Стратегии пространственного развития России.
"В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации на реконструкцию аэропортового комплекса. Со своей стороны, администрация области готова обеспечить необходимую долю софинансирования части работ по реконструкции аэропортовой инфраструктуры, в том числе, с использованием механизмов государственно-частного партнерства", — привели в пресс-службе слова Никитина на встрече.
По словам губернатора, проектное решение предусматривает обустройство новой ВПП с искусственным покрытием, обеспечивающей прием современных воздушных судов, в том числе авиакомпаний-лоукостеров, а также рулежных дорожек и перрона. Кроме того, запланирована реконструкция аэровокзала, организация КПП, строительство грузового терминала, расширение склада горюче-смазочных материалов, модернизация другой аэропортовой инфраструктуры с расчетом на рост пассажиро- и грузопотока.
В пресс-службе добавили, что за последние пять лет количество пассажиров, перевезенных авиакомпаниями через аэропорт "Тамбов" на регулярных авиарейсах, увеличилось более чем на 45%.
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