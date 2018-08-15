США ввели санкции против компании "Профинет" и ее гендиректора

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. США внесли в список санкций из-за сотрудничества с Северной Кореей российское ООО "Профинет" и ее гендиректора Василия Колчанова, говорится на сайте министерства финансов США. По данным сайта компании, она зарегистрирована в Приморском крае в городе Находка и занимается "вспомогательной деятельностью, связанной с морским транспортом".

"Департамент по контролю за иностранными активами также ввел санкции против российской компании ООО "Профинет" и ее генерального директора, российского гражданина Василия Александровича Колчанова. "Профинет" — российское портовое агентство, которое предоставляет услуги по погрузке, бункеровке, поставке и выгрузке судов в российских портах Находка, Восточный, Владивосток и Славянка. "Профинет" предоставил портовые услуги не менее шести раз для судов под флагом КНДР, в том числе санкционированных судов… "Профинет" продолжал предлагать свои бункеровочные услуги для судов под флагом КНДР даже после того, как его сотрудники узнали о санкциях в отношении поставок нефти в Северную Корею", — говорится в сообщении минфина США.

Также добавляется, что "Колчанов лично участвовал в сделках, связанных с Северной Кореей, и напрямую взаимодействовал с представителями Северной Кореи в России".