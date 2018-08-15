Цены на авиабилеты из России за рубеж выросли из-за курса валют

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Цены на авиабилеты из России на международные направления выросли из-за ослабления рубля, как и ожидалось, на 5-7%, рассказали РИА Новости в сервисе по продажам билетов Biletix.

В ночь на среду начал действовать новый внутренний валютный курс Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, по которому осуществляются взаиморасчеты между участниками авиатранспортного рынка и который, таким образом, непосредственно влияет на стоимость авиабилетов по международным направлениям. В связи с ослаблением рубля внутренний курс IATA для доллара вырос с 63,5 рубля до 68,5 рубля (+7%), для евро – с 73,5 рубля до 78 рублей (+5,4%).

Как следует из данных Biletix, за сутки стоимость билета на рейс "Аэрофлота" из Москвы в болгарский Бургас выросла на 6%, из Москвы в черногорский Тиват — на 5,6%, из Москвы в Париж — также на 6%. Стоимость перелета из Москвы в Барселону рейсом S7 за сутки подорожала на 15%, цена билета авиакомпании "Россия" в Париж увеличилась на 10%, а стоимость билета на рейс "ЮТэйра" в Мюнхен выросла на 6%.

Билеты зарубежных авиакомпаний также подорожали. Цены на билеты на рейсы Air Montenegro, Air Europa, Lufthansa, Air France, Bulgaria по самым популярным туристическим направлениям увеличились на 4,7-6,6%.