Новак рассказал о пользе для энергетики от подписания Каспийской конвенции

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Подписание конвенции по статусу Каспийского моря открывает большие перспективы сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В казахстанском городе Актау 12 августа прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

Согласно документу, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор.

"Если рассмотреть конвенцию через призму энергетического сотрудничества прикаспийских государств, можно отметить, что она открывает большие перспективы для расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества в сфере ТЭК", — приводятся слова Новака в публикации на сайте Минэнерго.

Конвенция предусматривает, что проекты должны соответствовать экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах, пояснил министр.

"Конвенция является базовым документом для согласования пока еще не решенных вопросов. Это относится, в частности, к разграничению дна и недр Каспийского моря на секторы, которое должно осуществляться по договоренности сопредельных и противолежащих государств", — подчеркнул Новак.