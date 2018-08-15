В Снежинске откроют новое производство машин и спецоборудования

ЧЕЛЯБИНСК, 15 авг – РИА Новости. Первое предприятие — производство машин и оборудования специального назначения — откроется в челябинском городе Снежинск, который получил статус территории опережающего развития в 2018 году, сообщила в среду пресс-служба губернатора региона.
"После присвоения статуса Снежинску и Озерску губернатор Борис Дубровский поставил задачу министерству экономического развития: до конца текущего года привлечь, как минимум, по одному резиденту в каждую территорию опережающего социально-экономического развития, расположенных в ЗАТО. На сегодняшний день в реестре резидентов ТОСЭР ЗАТО "Снежинск" зарегистрирована первая компания – "СТК Развитие". Она будет заниматься производством спецмашин и оборудования", — говорится в сообщении.
По словам губернатора региона Бориса Дубровского, процесс вхождения компаний в реестр резидентов закрытых городов достаточно сложный, и тому есть понятные всем причины. "Тем не менее в регионе этот процесс идет, все механизмы работают в интересах жителей городов, получивших статус территорий опережающего развития. Компания "СТК Развитие" создает в Снежинске новое производство машин и оборудования специального назначения, что соответствует задачам сохранения высокотехнологического профиля гражданских производств в ЗАТО", — цитирует пресс-служба слова Дубровского.
Предприятие нацелено на создание универсального производственного цикла, который даст возможность в кратчайшие сроки перестраивать технологический процесс на выпуск новых изделий. В перспективе компания планирует развернуть деятельность по таким направлениям, как приборостроение, машиностроение, IT-технологии, химическое производство, металлообработка, поясняется в сообщении.