В Снежинске откроют новое производство машин и спецоборудования

ЧЕЛЯБИНСК, 15 авг – РИА Новости. Первое предприятие — производство машин и оборудования специального назначения — откроется в челябинском городе Снежинск, который получил статус территории опережающего развития в 2018 году, сообщила в среду пресс-служба губернатора региона.

По данным пресс-службы, в 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании ТОСЭР в закрытых городах. В начале 2018 года статус ТОСЭР получили Снежинск и Озерск. С инициативой изменений в федеральном законодательстве, которые позволят создавать территории опережающего социально-экономического развития в закрытых административно-муниципальных образованиях, выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

"После присвоения статуса Снежинску и Озерску губернатор Борис Дубровский поставил задачу министерству экономического развития: до конца текущего года привлечь, как минимум, по одному резиденту в каждую территорию опережающего социально-экономического развития, расположенных в ЗАТО. На сегодняшний день в реестре резидентов ТОСЭР ЗАТО "Снежинск" зарегистрирована первая компания – "СТК Развитие". Она будет заниматься производством спецмашин и оборудования", — говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Бориса Дубровского, процесс вхождения компаний в реестр резидентов закрытых городов достаточно сложный, и тому есть понятные всем причины. "Тем не менее в регионе этот процесс идет, все механизмы работают в интересах жителей городов, получивших статус территорий опережающего развития. Компания "СТК Развитие" создает в Снежинске новое производство машин и оборудования специального назначения, что соответствует задачам сохранения высокотехнологического профиля гражданских производств в ЗАТО", — цитирует пресс-служба слова Дубровского.

Соглашение об осуществлении деятельности компания "СТК Развитие" подписала с федеральной управляющей компанией АО "Атом-ТОР", инвестор намерен развивать в Снежинске производство машин и оборудования специального назначения с общим объемом инвестиций 48,7 миллиона рублей, что позволит создать 30 новых рабочих мест, добавляет пресс-служба.

Предприятие нацелено на создание универсального производственного цикла, который даст возможность в кратчайшие сроки перестраивать технологический процесс на выпуск новых изделий. В перспективе компания планирует развернуть деятельность по таким направлениям, как приборостроение, машиностроение, IT-технологии, химическое производство, металлообработка, поясняется в сообщении.

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