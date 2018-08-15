Рубль дешевеет к доллару и евро

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Курс рубля начал умеренно снижаться к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11:32 мск рос на 26 копеек, до 66,6 рубля, евро — на 21 копейку, до 75,49 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,63% — до 72 долларов за баррель.

"После импульсивного падения на прошлой неделе и активного восстановления в прошедший понедельник российская валюта стабилизировалась на достигнутых уровнях", — отметил валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Он добавил, что рынки уже "дисконтировали" новость о поступлении законопроекта о дальнейшем ужесточении экономических санкций США.

"Ожидаемый дневной диапазон для доллара США находится в пределах 65,7-67 рублей, для европейской валюты торговый диапазон составит 74,5-76 рублей", — считает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Накануне курс рубля демонстрировал коррекционный рост после обвала предыдущих дней. Рубль падал с середины прошлой недели, после сообщений о новых санкциях США против России.

На прошлой неделе Госдепартамент объявил о новых санкциях против Москвы из-за "использования Россией химоружия в Солсбери". Ограничения будут состоять из двух пакетов. Кроме того, в конгресс внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости>>