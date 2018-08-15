Продажи билетов на авиарейсы достигли пика накануне подорожания

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Продажи авиабилетов на международные авиарейсы с того момента, как курс рубля снизился по отношению к доллару и евро, выросли в среднем на 32%, а во вторник даже достигли максимального повышения в 37%, сообщил РИА Новости советник по транспорту Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

Ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. После этого, начиная с середины прошлой недели, нацвалюта РФ потеряла уже более 4 рублей по отношению к доллару.

Горин уже пояснял, что курс пересчета стоимости на международные авиаперелеты меняется раз в неделю по средам, и за основу берется курс торгов последнего понедельника.

"В связи с изменением курса рубля по отношению к иностранной валюте, стоимость авиабилетов на международные перелеты с 15 августа увеличилась на 5-7%. Теперь такие цены останутся до 21 августа, когда они могут быть пересчитаны в зависимости от положения национальной валюты на 19 августа, по торгам следующего понедельника", — сказал собеседник агентства.

"Продажи последних дней показали, что спрос на авиабилеты вырос в среднем на 32%, а во вторник даже достиг повышения в 37%. Это был пик продаж", — заявил он.

Горин так же уточнил, что несмотря на повышение стоимости авиабилетов, люди все равно продолжают летать и покупают билеты. "Кроме того, многое зависит еще от тарифов авиаперевозчиков. Есть тарифы раннего бронирования на зимнее расписание, и ими выгоднее воспользоваться сейчас, несмотря на изменение курса рубля. По мере приближения к дню вылета такие тарифы заканчиваются", — рассказал он.

Эксперт также предположил, что пик покупательского спроса на международные авиаперевозки прошел и продажи вернулись на среднесезонный уровень.